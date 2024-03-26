26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri İş dünyası seçim sonrasından umutlu

İş dünyası seçim sonrasından umutlu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
İş dünyası seçim sonrasından umutlu

Türkiye, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlanırken, iş dünyası temsilcileri, seçim sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, pazar günü gerçekleştirilecek yerel seçimlerin ardından ülke ekonomisinin çok daha iyi bir döneme gireceğine inandığını söyledi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA