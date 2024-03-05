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TURYAP ödeme sistemlerinde Popy Para'yı tercih etti

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.03.2024
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TURYAP ödeme sistemlerinde Popy Para’yı tercih etti

Lider emlak ve fintech şirketleri TURYAP ve Popy Para, çalışanların hayatını kolaylaştıracak ve finansal avantajlar sağlayacak yeni bir iş birliği anlaşmasını duyurdu. 01.04.2024 tarihinde Turyap’ın İstanbul’daki genel merkezinde gerçekleşen görkemli lansman, her iki şirketin de pazardaki yenilikçi yaklaşımlarını ve müşteri memnuniyetine verdiği önemi ortaya koydu.

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