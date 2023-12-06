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Vakıf Katılım reel sektöre destek için murabaha finansmanı sağladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.12.2023 Güncelleme Tarihi: 06.12.2023
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Vakıf Katılım reel sektöre destek için murabaha finansmanı sağladı

Vakıf Katılım ve Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu arasında 20 milyon dolar tutarında murabaha finansmanı anlaşması imzalandı. Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben “Bu finansman Vakıf Katılım’ın özel sektör ve KOBİ müşterilerinin ticaret finansmanı ihtiyaçlarını karşılamalarına destek olmak için kullanılacak” dedi.

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