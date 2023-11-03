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İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nda büyük ödül sahibini buldu: Sanatçı Hayri Karay’ın eseri dünya ile buluşacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.11.2023
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İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nda büyük ödül sahibini buldu: Sanatçı Hayri Karay’ın eseri dünya ile buluşacak

Dünyanın buluşma noktası İGA İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin kültür ve sanat ortamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği; her öneriye, her tekniğe, her sanatçı ve tasarımcıya açık İGA ART Sanat Projeleri Yarışması’nın kazananı sanatçı Hayri Karay oldu.

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