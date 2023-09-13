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Natura dünyası projeleriyle doğanın ve estetiğin uyumu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.09.2023
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Natura dünyası projeleriyle doğanın ve estetiğin uyumu

Türkiye'nin önde gelen inşaat ve yaşam tarzı geliştirme şirketlerinden olan Fırat Life Style, doğayla iç içe yaşamın kapılarını aralamaya hız kesmeden devam edecek gibi duruyor

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