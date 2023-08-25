25 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Rasyonel ekonomi politikasında devamlılık şart!

Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Rasyonel ekonomi politikasında devamlılık şart!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.08.2023
ABONE OL
Hacıoğlu Madencilik CEO’su Yasin Hacıoğlu: Rasyonel ekonomi politikasında devamlılık şart!

Yurtiçinde gram altın fiyatları ons altın tarafında yükselişlerin etkisi ile birlikte yaklaşık 10 günün en yüksek seviyesi olan 1666TL seviyesini test etti ve ardından %25’lik faiz arttırım kararı ile 1550TL seviyelerine sert bir düşüş sağladı.24 Ağustosta ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları nispeten ons tarafında oynaklık yaratabilir.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA