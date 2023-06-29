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Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları satın alacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Et ve Süt Kurumu satılamayan kurbanlıkları satın alacak

Son dakika haberi...Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kurbanlıklarla ilgili bir açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, üreticilerin satılmayan kurbanlıklarının Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını duyurdu.

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