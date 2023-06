Akkuyu’da dört koldan hazırlık! Bütçeye 50 milyar dolar katkı

12.35 SENT İSTİKRARLI BİR FİYAT

Projede ilk 15 yıl için belirlenen 12.35 sentlik alım fiyatına yönelik eleştiriler geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz?

Rusya ile Türkiye arasındaki hükümetler arası anlaşmada bir kilovat (kilovatsaat) elektriğin maliyeti 12.35 sent. Bugün fiyat 18-20 sente kadar ulaşıyor ve sabit maliyet artık o kadar yüksek görünmüyor. Üstelik kilovat başına 12.35 sent istikrarlı ve öngörülebilir bir fiyat.