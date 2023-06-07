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Bellona dünyaca ünlü İmm Cologne Fuarı'nda yer aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.06.2023
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Bellona dünyaca ünlü İmm Cologne Fuarı’nda yer aldı

Dünyaca ünlü imm Cologne fuarının 2023 İlkbahar edisyonu 4-7 Haziran 2023 tarihleri arasında Köln’de gerçekleştirildi. Sadece ticari ziyaretçilere açık olan ve iş dünyasının bir araya geldiği fuarda Türkiye mobilya sektörünün lider markalarından Bellona da yer aldı ve tasarımlarını dünyayla buluşturdu.

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