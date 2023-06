Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş mesajlar

OVP ÇALIŞMALARI BAŞLAYACAK

Bakan Şimşek, vakit kaybetmeden orta vadeli program çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, "Sürdürülebilir yüksek büyüme için mali disiplinin tesis edilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması temel hedefimiz olacak. Orta vadede enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi, her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır Atacağımız her adım, aldığımız her karar Türkiye'ye duyulan güvenin artması, istikrarın güçlenmesi açısından önem taşıyor" değerlendirmesini yaptı. Nureddin Nebati de, "Sayın Bakan'ımızın başarılı olacağına inancım tamdır" açıklamasında bulundu.