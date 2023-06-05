Ekonomide yol haritası çizildi: Temel hedef refahı yükseltmek! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten flaş mesajlar

AJANDA ÇOK YOĞUN

Bakan Şimşek'in ajandasında enflasyon, faiz, kur korumalı mevduat hesabı, asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı, ödemeler dengesi, para politikası olmak üzere birçok önemli başlık bekliyor. Bugün mayıs ayı enflasyonu açıklanacak. TÜİK doğalgazın ücretsiz verilmesi nedeniyle mayıs ayında TÜFE hesabında sıfır fiyat yöntemini uygulayacak. Enflasyonun beklenenin altında olması bekleniyor. Bakan Şimşek'in enflasyon mücadele konusundaki tutumu yakından takip edilecek. Şimşek'in bakan koltuğuna oturmasının ardından faiz politikasına nasıl devam edileceği tüm piyasa tarafından yakından takip edilecek. İlk Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Haziran'da yapılacak.

GÖZLER MAAŞ ZAMMINDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam sözü verdiği asgari ücretin 500 dolar seviyelerinde olması beklenirken Bakan Şimşek'in hem asgari ücret hem de memura zam konusunda nasıl bir tutum alacağı merak ediliyor. Kur korumalı mevduat hesapları mayıs sonu itibarıyla 2.5 trilyon liraya ulaşırken, KKM'nin kademeli olarak azaltılabileceği dile getiriliyor. Bu konuda atılacak adımlar da yakından izlenecek.