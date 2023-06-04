Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati’den devraldı! İşte devir teslim töreni

Bakanlıklarda devir-teslim töreni başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tören düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe, görevi törenle Nureddin Nebati’den devraldı. “Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız” diyen Bakan Şimşek “Enflasyonla mücadele temel politikamız” ifadelerini kullandı. İşte o anlar…

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