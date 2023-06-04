04 Haziran 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi Nureddin Nebati’den devraldı! İşte devir teslim töreni
Bakanlıklarda devir-teslim töreni başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda tören düzenlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşe, görevi törenle Nureddin Nebati’den devraldı. “Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız” diyen Bakan Şimşek “Enflasyonla mücadele temel politikamız” ifadelerini kullandı. İşte o anlar…