Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan çiftçiye hazine arazisi müjdesi

Fidan dikimi etkinliğiyle beraber Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu arasında çevre, doğa ve tüm yeşil alanları merkeze alan bir protokol imzalanacağını belirten Bakan Murat Kurum, "Bu vesileyle etkinliği gerçekleştiren Türk-İş Konfederasyonumuzun başkanı Sayın Ergün Atalay'a ve kıymetli yönetimine, Tarım ve Orman Bakanlığımızın kıymetli çalışanlarına, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Bizim medeniyetimiz, kadının varlığını sınırlı tutan toplumların aksine, tarihin her döneminde; kadınlarımızı sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın merkezine koymuştur" diyen Bakan Kurum, "Ülkemizin elleri öpülesi kadınları; mimariden şehirciliğe, tarladan üniversitelere, evlerimizden fabrikalarımıza, okullardan adliye binalarına ve güvenliğimize kadar her alanda Türkiye'yi büyütüyorlar. Biz de bakanlık olarak en prestijli projelerimizde, bilgisine, bakış açısına, estetik anlayışına yürekten inandığımız kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz" ifadeleri kullandı.



Ülke olarak, özellikle kadınların öncülük ettiği projelerle 20 yıldır iklim değişikliğiyle ve olumsuz sonuçlarıyla mücadele edildiğinin altını çizen Murat Kurum, "Tabi tüm iklim dostu, çevreyi merkeze alan projelerde, yatırımlarda, başarının en önemli anahtarı kadınlarımızı mahareti, ilgisidir. Biz her fırsatta şunu söylüyoruz: Türkiye'nin tüm sorunlarını birlikte aştığımız kadınlarımızla, gençlerimizle iklim değişikliğiyle mücadelede de el ele vereceğiz. İşte bugün de bu sözümüzün bir yansımasını Antalya'mızda görüyoruz. İklim değişikliğiyle mücadelemize güç katacak çok kıymetli bir protokolü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde imza altına alıyoruz. İnşallah bu protokolle '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinliği kapsamında Hatıra Ormanı çalışmalarını artık her yıl birlikte yapacağız. Bugün ülkemizin her yerinde milyonlarca fidanımızı, kadınlarımızın yoğun ilgi gösterdiği ve sahiplendiği millet bahçelerimizde toprakla buluşturuyoruz. Şehirlerimizi yeşil koridorlarla, ekolojik koridorlarla birbirine bağlıyor, ülkemizi yeşil ağlarla örüyoruz" diye konuştu.



"Toprağımız çok önemli." diyerek erozyon sonucu toprak kaybına karşı gerekli önlemleri titizlikle aldıklarını, arazi tahribatını önlemek amacıyla Karar Destek Sistemini güçlendirmeye devam ettiklerini, toprak, hava, su ve çevreyi en güzel şekilde koruduklarını kaydeden Murat Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürüttüğümüz, Türkiye'nin en kapsamlı çevre ve kadın hareketi olan sıfır atık projemizle israfın, doğa tahribatının ve çevre kirliliğinin önüne siz değerli kadınlarımızla birlikte geçiyoruz. Ben başta Sıfır Atık olmak üzere tüm çevre, doğa koruma ve iklim dostu projelerimizde yanımızda olan, yol arkadaşımız olan kadınlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.