Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan çiftçiye hazine arazisi müjdesi







Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede çok önemli bir eşikten geçmekte olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, Ocak ayında Antalya'da "Yeşil Kalkınma Yolunda Türkiye" temasıyla istişare toplantısı düzenleyerek hava, su, toprak ve ormanları koruyacak iklim dostu yeşil dönüşüm stratejilerine dair tarihî nitelikte hedefler ortaya koyduklarını; Şubat ayında ise Konya'da bini aşkın katılımcıyla Türkiye'nin ilk iklim şûrasını düzenleyerek özellikle su ve kuraklığa dair önemli adımları kararlaştırdıklarını belirtti. Bakan Kurum, Türkiye'nin önümüzdeki 100 yıllık çevre ve iklim politikalarını şekillendirecek bu kararların yakın zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılacağı bilgisini de paylaştı.

Geçtiğimiz gün bazı basın yayın organlarında yer alan "sit alanlar" ile ilgili haberlere de değinen Bakan Murat Kurum, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Biz yavrularımızın daha yeşil bir dünyada yaşaması için, tüm ekibimizle birlikte bu denli titizlikle hareket ederken; yine aslı astarı olmayan, mesnetsiz, yalan yanlış açıklamalarla karşı karşıya kaldık. Antalya'da, Muğla'da bir daha yangınlar olmasın, canlarımız bir daha yanmasın diye 3 gün önce 'Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' yayınladık. Bu yönetmelik, sit alanlara dair yeni bir ek düzenleme içermeyen, bunun tam aksine, şu anda korunan alanlarda devam eden faaliyetlere bile sınırlamalar getiren bir yönetmelik oldu. Tabii ülkemizin, doğamızın geleceğini ilgilendiren her konuyu saptıran, çarpıtanlar yine boş durmadılar. Aynı insanlar Salda Gölü'nde de sahneye çıkmışlardı. Ama bizim Salda'ya yönelik, dünyaya örnek olan çevre koruma projemiz tamamlandıktan sonra sesleri tamamen kesildi.



Tıpkı Salda'da yaşadığımız gibi yine, 'Nitelikli Doğal Koruma Alanlarının tanımı değişti, artık daha fazla yapılaşma olacak.' diyorlar. Yine her zamanki gibi doğa koruma ve çevre projelerimizi, doğru yanlış demeden politik bir argüman olarak kullanmaya devam ediyorlar. Halbuki bir kere olsun objektif olabilseler, 'rant' amaçlı bir yapılaşmanın kesinlikle söz konusu olmadığını göreceklerdi. Tamamen çevre-doğa-insan ortak menfaatinin gözetildiğini apaçık göreceklerdi. Gerçi 'göreceklerdi' diyorum ama bunlar, yönetmeliğin eski hâliyle karşılaştırıldığında yapılan düzenlemelerin izinleri genişletmediğini, tam aksine daha çevreci hâle getirdiğini, herkesten çok iyi biliyorlar. Geçtiğimiz yıl milletimizi yasa boğan yangınlara karşı tedbirleri güçlendirdiğini de çok iyi biliyorlar ama milletimizden gizlemeye çalışıyorlar. Biz 'Doğal alanlarda yeni bir yol güzergâhı açmak yasak' diyoruz, bunlar 'bakın yol açacaklar' diyorlar. Biz yönetmelikte açık açık 'ormanlarda mevcut yol güzergâhı kullanılacak' diyoruz, bunlar 'Yok, yok başka amaçları var' diyorlar. Antalya'da Muğla'da içimizi yakan yangınlar bir daha olmasın diye, yangınla mücadele edecek adımları yönetmeliğimize yazdığımız hâlde çarpıtıyorlar. Yangın gibi acil durumlarda; altyapı uygulamaları yapılmasını istemiyorlar, bunlar 'ormanlarımızda yangın yolu açılmasına' bile karşı çıkıyorlar. Son günlerde, zeytin ağaçlarının ve alanlarının zarar göreceğine dair yeni bir yalanla, milletimizi yanlış yönlendirmeye çalışıyorlar."

Bakanlık olarak şimdiye kadar 55 bin çiftçiye toplam 595 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine arazisini, başta zeytin olmak üzere ceviz ve badem üretimi için verdiklerini hatırlatan Murat Kurum, yeni bir hedef daha belirlediklerini kaydederek çiftçilere, "2022 yılında, çok daha büyük oranda Hazine arazimizi yine başta zeytin ve ayçiçeği olmak üzere, organik tarımın her türü için, çiftçimizin kullanımına açacağız" müjdesini verdi.