Kurtlar çobana dehşeti yaşattı: Bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı

"İKİ AYAĞINI OMUZLARIMA ATTI"

Saldırı sonucu yaşadığı korkuyu anlatan Demirbaş son iki ayda 15 küçükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek "Kurt keçinin birini tuttu ben de koştum koşarken 3 kurt keçiyi sürüklüyordu. Arkamda ağaç kıpırdaması oldu döndüm başka bir kurt bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı. Ben ceketimi kafama çektim. Üstümde ağırlığıyla yere indim. Arkasından benim sürü köpeğim geldi. O kurdu ısırınca bizi saldı. Elimden yaralandım. Kurtlar iki ay içerisinde 15 tane keçimi telef etti. Daha sonra sağlık ekiplerine haber vermişler hastaneye gittik kuduz aşısı oldum. Kurt sorunu burada çok fazla" dedi.