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Kurtlar çobana dehşeti yaşattı: Bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
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Kurtlar çobana dehşeti yaşattı: Bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı

Isparta’da kurtların keçi sürüsüne saldırması sonucu çoban yaralandı, 1 keçi ise telef oldu. Yaşadığı korkuyu anlatan çoban Hasan Demirbaş “Ceketimi kafama çektim. Üstümde ağırlığıyla yere indim.” ifadelerini kullandı.

Olay, Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre köyde keçilerini otlatmaya çıkaran çoban Hasan Demirbaş kurt saldırısı sonucu yaralandı.

1 keçinin ise telef olduğu olay sonrası bölgeye ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Çoban Hasan Demirbaş sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardında Sütçüler Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan kuduz aşısının ardından tedavi edildi.

"İKİ AYAĞINI OMUZLARIMA ATTI"

Saldırı sonucu yaşadığı korkuyu anlatan Demirbaş son iki ayda 15 küçükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek "Kurt keçinin birini tuttu ben de koştum koşarken 3 kurt keçiyi sürüklüyordu. Arkamda ağaç kıpırdaması oldu döndüm başka bir kurt bana saldırarak iki ayağını omuzlarıma attı. Ben ceketimi kafama çektim. Üstümde ağırlığıyla yere indim. Arkasından benim sürü köpeğim geldi. O kurdu ısırınca bizi saldı. Elimden yaralandım. Kurtlar iki ay içerisinde 15 tane keçimi telef etti. Daha sonra sağlık ekiplerine haber vermişler hastaneye gittik kuduz aşısı oldum. Kurt sorunu burada çok fazla" dedi.

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