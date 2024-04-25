Kan donduran olay! Halk otobüsü şoförü güzergahı değiştirmesini isteyen yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı

Diğer yolcuların 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Oruç, ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Oruç, "Bana yolcum saldırdı. Güzergah dışı farklı mahalleye gitmemi istedi. Reddedince beni bıçakladı." dedi. Tedaviye alınan Oruç'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer yolcular ise bir başka otobüsle yoluna devam etti.