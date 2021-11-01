İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?

2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? LPG fiyatlarına geldiği iddia edilen zam nedeniyle güncel otogaz fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. LPG'ye son olarak 20 Ekim'de getirilen 22 kuruş zammın ardından yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Peki; 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?