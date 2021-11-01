İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar? LPG fiyatlarına geldiği iddia edilen zamların ardından büyükşehirlerde fiyatlar arama motorlarında sorgulanıyor. Otogaza en son 20 Ekim’de 22 kuruş zam gelmişti. Peki; 2 Kasım’dan itibaren İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar oldu? İşte detaylar!
2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir LPG fiyatı ne kadar? LPG fiyatlarına geldiği iddia edilen zam nedeniyle güncel otogaz fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. LPG'ye son olarak 20 Ekim'de getirilen 22 kuruş zammın ardından yeni bir zam iddiası gündeme geldi. Peki; 2 Kasım LPG otogaz fiyatları ne kadar oldu?
2 KASIM LPG OTOGAZ FİYATLARI!
Bu gece yarısından itibaren otogaz fiyatlarında 48 kuruş artış bekleniyor.
Otogaza en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.
İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,58-6,66 liraya yükselecek. Ankara'da 6,73, İzmir'de 6,52 liraya çıkacak.
GÜNCEL FİYATLAR NE KADAR?
Adana 6,10
Adıyaman 6,17
Afyonkarahisar 6,08
Ağrı 6,34
Amasya 6,26
Ankara 6,15
Antalya 6,11
Artvin 6,32
Aydın 6,08
Balıkesir 6,08
Bilecik 6,06
Bingöl 6,24
Bitlis 6,26
Bolu 6,02
Burdur 6,16
Bursa 6,03
Çanakkale 6,11
Çankırı 6,22
Çorum 6,23
Denizli 6,05
Diyarbakır 6,21
Edirne 6,19
Elazığ 6,21
Erzincan 6,30
Erzurum 6,33
Eskişehir 6,06
Gaziantep 6,11
Giresun 6,30
Gümüşhane 6,32
Hakkari 6,32
Hatay 6,12
Isparta 6,15
Mersin 6,16
İzmir 6,02
Kars 6,37
Kastamonu 6,20
Kayseri 6,21
Kırklareli 6,18
Kırşehir 6,18
Kocaeli 6,02
Konya 6,20
Kütahya 6,09
Malatya 6,18
Manisa 6,08
Kahramanmaraş 6,07
Mardin 6,22
Muğla 6,10
Muş 6,24
Nevşehir 6,20
Niğde 6,08
Ordu 6,28
Rize 6,27
Sakarya 6,02
Samsun 6,30
Siirt 6,25
Sinop 6,33
Sivas 6,27
Tekirdağ 6,18
Tokat 6,27
Trabzon 6,30
Tunceli 6,20
Şanlıurfa 6,16
Uşak 6,06
Van 6,26
Yozgat 6,24
Zonguldak 6,05
Aksaray 6,18
Bayburt 6,25
Karaman 6,17
Kırıkkale 6,19
Batman 6,23
Şırnak 6,24
Bartın 6,08
Ardahan 6,37
Iğdır 6,38
Yalova 6,06
Karabük 6,15
Kilis 6,11
Osmaniye 6,12
Düzce 5,98
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