Anneye erken emeklilik imkanı! 2160 gün kazanabilirsiniz

EVLAT EDİNEN DE BORÇLANIYOR: Evlat edinen de çocuğunu evlatlık veren de borçlanma yapabiliyor. Evlat edinme yoluyla doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması şart. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor.