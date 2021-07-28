28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?
Milyonlarca ev hanımının merak ettiği emeklilik konusunu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Ev kadını olmak emeklilik için yeterli mi? Ev hanımları emekli olmak için ne yapmalı? Kimler başvurabilir? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? İşte tüm detaylar...