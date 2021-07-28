28 Temmuz 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

Ev kadınına emeklilik! Nasıl emekli olunur? Faruk Erdem A Haber'de anlattı | Ev hanımı nasıl emekli olur?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.07.2021 10:16
Milyonlarca ev hanımının merak ettiği emeklilik konusunu Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında anlattı. Ev kadını olmak emeklilik için yeterli mi? Ev hanımları emekli olmak için ne yapmalı? Kimler başvurabilir? Ne kadar prim ödenir? En az ve en yüksek ödeme ne kadar? Nasıl emekli olunur? İşte tüm detaylar...

Ev kadınına emeklilik! EV KADININA EMEKLİLİK!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ev kadınına emeklilik!
Ev kadınına emeklilik!
Ve bir ilk başarıldı! Satışa sunulacak
Ve bir ilk başarıldı! Satışa sunulacak
İş göremezlik raporu nasıl alınır?
İş göremezlik raporu nasıl alınır?
Tek tıkla gelsin uyarısı!
"Tek tıkla gelsin" uyarısı!
Türkiye güvenli turizmde dünyaya model oldu
Türkiye güvenli turizmde dünyaya model oldu
7 milyon kişiye kazanç masası!
7 milyon kişiye kazanç masası!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?
Türk dondurma ustasının başarısı!
Türk dondurma ustasının başarısı!
Hükümetin teklifi ne olacak?
Hükümetin teklifi ne olacak?
Hesaplara en az 518 lira yatacak
Hesaplara en az 518 lira yatacak
Bayramda çalışana iki kat ödeme
Bayramda çalışana iki kat ödeme
Memur-Sen zam talebini açıkladı
Memur-Sen zam talebini açıkladı
Daha Fazla Video Göster