Erken emekli olma formülü ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

Milyonlarca vatandaş erken emekli olabilmenin yollarını merak ediyor. Vatandaşlar “Nasıl erken emekli olabilirim?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Takvim Gazetesi Faruk Erdem, "Bunun fırsatları var yasalarımızda" ifadelerini kullanarak A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte erken emekli olmanın formülü...

- ASKERLİK 1 YIL ÖNE ÇEKER

- KADINLARA 6 YIL KAZANMA FIRSATI

- ENGELİ OLANA YAŞ SORULMAZ

- RAHATSIZLANA 1.800 GÜN YETER

- YURTDIŞINDA ÇALIŞANA BİRLEŞTİRME FIRSATI