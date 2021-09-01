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Erken emekli olma formülü ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 01.09.2021 11:02
Güncelleme:01.09.2021 11:03
Milyonlarca vatandaş erken emekli olabilmenin yollarını merak ediyor. Vatandaşlar “Nasıl erken emekli olabilirim?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Takvim Gazetesi Faruk Erdem, "Bunun fırsatları var yasalarımızda" ifadelerini kullanarak A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte erken emekli olmanın formülü...

- ASKERLİK 1 YIL ÖNE ÇEKER

- KADINLARA 6 YIL KAZANMA FIRSATI

- ENGELİ OLANA YAŞ SORULMAZ

- RAHATSIZLANA 1.800 GÜN YETER

- YURTDIŞINDA ÇALIŞANA BİRLEŞTİRME FIRSATI

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Erken emekli olma formülü
Erken emekli olma formülü
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