01 Eylül 2021, Çarşamba
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Erken emekli olma formülü ne? Faruk Erdem A Haber'de anlattı
Milyonlarca vatandaş erken emekli olabilmenin yollarını merak ediyor. Vatandaşlar “Nasıl erken emekli olabilirim?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Takvim Gazetesi Faruk Erdem, "Bunun fırsatları var yasalarımızda" ifadelerini kullanarak A Haber canlı yayınında detayları anlattı. İşte erken emekli olmanın formülü...
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