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Esnafa 3'lü destek: Ciro kaybı, kira ve hibe yardımları için son 15 gün kaldı

Esnafa 3 destek birden! Restoran ve kafelere yeni destek gün sayarken; esnafa yönelik ciro kaybı, kira ve hibe katkılarından yararlanmak için de son 15 güne girildi... Peki kira ve hibe desteğinden kimler nasıl yararlanacak? Ayrıca ciro kaybı desteği ne kadar ödenecek? İşte esnafa pandemi desteğinin detayları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.04.2021
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Esnafa 3'lü destek: Ciro kaybı, kira ve hibe yardımları için son 15 gün kaldı

Pandemi sürecinde milyonlarca esnafa 4 koldan destek sağlanıyor.

Restoran ve kafelere yönelik yeni başlatılacak Nisan-Mayıs desteği için çalışmalarda sona gelinirken; esnafa sunulan 3 önemli destekten yararlanmak için ise son günlere girildi.

Ciro kaybı, kira ve hibe desteklerinden yararlanmak için başvuru süresi 30 Nisan'da sona erecek.

İşte bu destekler ve yararlanma şartları:

KİRA VE HİBE DESTEĞİ


● Kimler yararlanacak?:


Basit usulde vergilendirilen küçük esnaf. (Terzi, berber, kantinci, çay ocağı, kıraathane, kahvehane, kafe işletenler, kırtasiye gibi)

● Ne kadar ödenecek?:


3 ay boyunca ayda 1.000 lira hibe desteği. Ayrıca yine 3 ay boyunca aylık büyükşehirlerde 750 lira, diğer şehirlerde 500 lira kira desteği.

● Nasıl başvurulacak?:


30 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden başvurulacak.

CİRO KAYBI DESTEĞİ
● Kimler yararlanacak?:


Pandemi dolayısıyla kısıtlamalardan etkilenen ve cirosu 3 milyon liranın altında olup 2020 yılında yüzde 50 ve fazla kayıp yaşayan lokanta, restoran ve kafeler.

● Ne kadar ödenecek?:


Kayıp cironun yüzde 3'ü ödenecek. Bu rakam 2 bin liradan az, 40 bin liradan çok olmayacak.

● Nasıl başvurulacak?:


Başvurular 30 Nisan'a kadar e-Devlet'ten yapılacak.

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