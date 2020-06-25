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Son dakika: Gözler Merkez Bankasında: Yeni faiz indirimi bekleniyor

Cumhuriyet kararını bugün açıklayacak. Ekonomistler, bankanın 50 baz puan faiz indirimine gitmesini bekliyor. Koronavirüs sürecinde üç kez faiz indiren , nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.06.2020 Güncelleme Tarihi: 25.06.2020
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GÖZLER MERKEZ'DE! YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Cumhuriyeti Para Politikası Kurulu bugün toplanıyor.

Merkez Bankası'nın parasal gevşeme döngüsüne devam etmesi bekleniyor.

Yabancı ekonomistler, genel olarak politika faizinde 50 baz puanlık indirime gitmesini öngörürken bankanın 25 baz puan indirime gitmesini bekliyor.

ÜÇ KEZ FAİZ İNDİRDİ
Corona virüs sürecinde üç kez faiz indiren , Nisan ayı toplantısında faizi yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti.

Ekonomistler bankanın bugün de en az 50 baz puanlık indirime gitmesini bekliyor.

Merkez Bankası, salgın sürecinde 2,5 puan faiz indirirken, son dokuz toplantısında ise 15,75 puan faiz indirimi gerçekleştirdi.

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