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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Beklenti anketinden 25 puan çıktı |Video

Son dakika: Merkez Bankası faiz indirecek mi? Beklenti anketinden 25 puan çıktı |Video

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Giriş: 24.06.2020 11:30
Güncelleme:24.06.2020 11:36
Son dakika haberi... AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-50 baz puan arasında yer aldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi... AA Finans Para Politikası Kurulu Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörüyor. Faiz indirimi bekleyen ekonomistlerin tahminleri 25-50 baz puan arasında yer aldı. Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 25 Haziran Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.

AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 20 ekonomistin 18'i politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı) indirim beklerken, ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 50 baz puan aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı ise 25 baz puan oldu.

Ankete katılan ekonomistlerden 3'ü 50 baz puan ve 15'i 25 baz puan indirim olacağını, 2 ekonomist ise TCMB'nin politika faizini değiştirmeyeceğini öngörüyor.

21 Mayıs'taki son PPK toplantısında, politika faizi 50 baz puan indirilerek yüzde 8,25 düzeyine çekilmişti.

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