Tarih belli oldu! DEM Parti heyeti Kurtulmuş ve Bakan Tunç’u ziyaret edecek!

DEM Parti heyeti salı günü 10.30'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u, 12.30'da ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.

DEM PARTİ'DEN AK PARTİ'YE ZİYARET

DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te AK Parti grubunu ziyaret etti. Heyette Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol yer aldı. AK Parti kanadında ise Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik görüşmelere katıldı.

İmralı Heyeti ve AK Parti heyeti görüşme sonrası açıklama yaptı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

"VERİMLİ BİR GÖRÜŞME "

İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ise "Çok verimli bir görüşme oldu. Gelinen aşamayı istişare ettik tartıştık. Hukuki zemine ihtiyaç olan bir döneme girdik. Görüşmelerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.