Son dakika: Merkez Bankası duyurdu: Çin'le swap anlaşması yapıldı
Son dakika... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Çin Merkez Bankası ile yenilenen swap anlaşması çerçevesinde Çin yuanı fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da yapıldığını belirtti.
Merkez Bankasından yapılan açıklamada, TCMB ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 yılında yenilenen swap (para takası) anlaşması çerçevesinde Çin yuanı (CNY) fonlamasının ilk kullandırımlarının 18 Haziran 2020 tarihinde yapıldığı bildirildi.
Bu sayede ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış olması, uluslararası ticaret ödemelerinde yerel para kullanımı ve Türk firmalarının uluslararası likiditeye erişimi açısından önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki ülke arasındaki mali işbirliğini de güçlendirecek bir adım olarak değerlendirilmektedir. Öte yandan ticari bankalar da uluslararası faaliyetlere ilişkin ürün yelpazelerini, söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap anlaşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını desteklemeye devam edecektir."
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Murat Kurum'dan TOKİ açıklaması
- Devletten bir destek müjdesi daha
- Manipülasyona izin yok! 3 milyon ceza
- Borsada yeni hedef: 135.000
- Trabzon Araklı kura sonuçları açıklandı mı?
- TOKİ Trabzon kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Hizmete giriyor! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
- Dolar düşecek mi? Altın alınır mı?
- TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi
- Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2020/8 tercihleri ne zaman bitiyor? Sağlık Bakanlığı 3000 personel alımı tercihleri nasıl yapılır?
- TOKİ Trabzon Araklı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Araklı 2+1, 3+1 kura sonuçları sorgulama
- ŞOK'tan dev indirim! 20 Haziran Cumartesi kataloğu sürprizlerle dolu! İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu
- Son dakika: Sorumluluk sınavları ertelendi mi? 2020 MEB Lise sorumluluk sınavları ne zaman?
- Son dakika: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı? 21-2 Haziran Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Trabzon TOKİ 2020 kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? TOKİ Trabzon Merkez 480 konut kura çekilişi
- Son dakika: YKS ertelendi mi? Danıştay'dan YKS kararı! 2020 YKS sınavı ne zaman, saat kaçta?
- Son dakika: Emekli maaşları Temmuz zammı ile ne kadar olacak? 2020 SSK Bağkur emekli maaşı hesaplama
- Son dakika: İstanbul'da maske takmama cezası ne kadar? İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak mı?
- TOKİ Çanakkale kura sonuçları isim listesi: 2020 Çanakkale Merkez 2+1, 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Bekçi alımı 2020 başvuru tarihi ne zaman? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
- Bakan Soylu açıkladı! Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2020 Jandarma 4. grup duyurusu yayımlandı mı?