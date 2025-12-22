İsrail’den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak

FOTO: AA

HER AN GÖREVE HAZIR OLACAK

Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.

Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor.

Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.