22 Aralık 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail'den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak

İsrail'den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 03:46 Güncelleme: 22.12.2025 04:01
İsrail’den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak

Terör devleti İsrail, yaklaşık 10 bin yedek askerin evlerinde silahlandırmayı planladığı ortaya çıktı. Buna göre tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleği ve M4 cinsi tüfeğin evlere teslim edileceği belirtilirken söz konusu planın geçen yıl devreye alınan "David Tümeni" üzerinde şekilleneceği belirtildi.

Katil İsrail ordusu, Orta Doğu'da kana doymazken şimdi de ordu içerisinde yeni bir planı devreye soktu. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre siyonist ordunun 1 yıl önce oluşturduğu David Tümeni planı çerçevesinde 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandırmayı hedeflediği ortaya çıktı.

10 BİN YEDEK ASKER EVLERİNDE DE SİLAHLANDIRILACAK

Siyonist ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.

Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.

FOTO: AAFOTO: AA
HER AN GÖREVE HAZIR OLACAK

Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.

Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor.

Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.

İsrail işgal kabinesinden skandal Batı Şeria onayıİsrail işgal kabinesinden skandal Batı Şeria onayı İSRAİL İŞGAL KABİNESİNDEN SKANDAL BATI ŞERİA ONAYI
İsrail’den Lübnan’a İHA saldırısı!İsrail’den Lübnan’a İHA saldırısı! İSRAİL'DEN LÜBNAN'A İHA SALDIRISI!
ABD’den Gazze için Sunrise projesi!ABD’den Gazze için Sunrise projesi! ABD'DEN GAZZE İÇİN "SUNRİSE" PROJESİ!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İsrail’den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak İsrail’den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak İsrail’den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör