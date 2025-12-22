İsrail'den David Tümeni planı! Katil ordu 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandıracak
Terör devleti İsrail, yaklaşık 10 bin yedek askerin evlerinde silahlandırmayı planladığı ortaya çıktı. Buna göre tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleği ve M4 cinsi tüfeğin evlere teslim edileceği belirtilirken söz konusu planın geçen yıl devreye alınan "David Tümeni" üzerinde şekilleneceği belirtildi.
Katil İsrail ordusu, Orta Doğu'da kana doymazken şimdi de ordu içerisinde yeni bir planı devreye soktu. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre siyonist ordunun 1 yıl önce oluşturduğu David Tümeni planı çerçevesinde 10 bin yedek askeri evlerinde silahlandırmayı hedeflediği ortaya çıktı.
10 BİN YEDEK ASKER EVLERİNDE DE SİLAHLANDIRILACAK
Siyonist ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.
Buna göre, tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek.
HER AN GÖREVE HAZIR OLACAK
Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.
Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor.
Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.
İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor.
Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.
