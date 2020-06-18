Merkez Bankası'nın (TCMB) altın rezervleri "yüzde 50 arttı"
Son dakika haberi... Merkez Bankası altın rezervlerinin parasal değeri 12 Haziran haftasında yıl sonuna göre yüzde 50 artarak 40 milyar dolara dayandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), altın rezervlerinin parasal değeri istikrarlı bir şekilde yükseliyor. TCMB verilerine göre; 12 Haziran haftasında altın rezervlerinin parasal değeri yüzde 49.84 artışla 37 milyar 579 milyon dolar oldu. Altın rezervleri bir önceki haftaya göre yüzde 2,65, yıl sonuna göre yüzde 49,84, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 73,56 artış kaydetti.
ONS ALTIN DALGALI SEYREDİYOR
Pandemi sürecinde risk iştahının artmasıyla küresel piyasalar dalgalı seyrediyor. Yatırımcıların 'güvenli liman' olarak nitelendirdikleri altın fiyatlarında da aşağı ve yukarı yönlü yavaş hareketler gözleniyor.
Küresel piyasada bin 720 dolardan işlem gören Ons altın, dolar/TL'deki yükseliş hareketiyle iç piyasaya artı yönde yansıyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 380 lira olurken çeyrek altın 625 liradan satılıyor.
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