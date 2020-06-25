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Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video

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Giriş: 25.06.2020 14:47
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkmadı. Banka, faizleri değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu. Peki dolar ve altın nasıl etkilenir? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım genel müdür yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkmadı. Banka, faizleri değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu. Peki dolar ve altın nasıl etkilenir? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım genel müdür yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Piyasalar merakla bekliyordu SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI FAİZ KARARINI AÇIKLADI! PİYASALAR MERAKLA BEKLİYORDU

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