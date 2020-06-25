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Son dakika: Merkez Bankası faiz kararı dolar ve altını nasıl etkileyecek? Uzman isimler canlı yayında değerlendirdi |Video
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkmadı. Banka, faizleri değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu. Peki dolar ve altın nasıl etkilenir? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım genel müdür yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu toplantısından faiz indirimi çıkmadı. Banka, faizleri değiştirmeyerek yüzde 8.25'te tuttu. Peki dolar ve altın nasıl etkilenir? Stratejist Cüneyt Paksoy ve Ahlatcı Yatırım genel müdür yardımcısı Tonguç Erbaş, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.