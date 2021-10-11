YKS 2. ek tercihler ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 2021 yılına ilişkin üniversite yerleştirmeleri devam ediyor. TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan öğrencilerin heyecanla beklediği ek tercih dönemi ile ilgili açıklama geldi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS 3. tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 YKS 2. ek tercihler ne zaman? 140 baraj puanı boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte haberin detayları...

2021 YKS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2021 yılına özel 140 puan alanlar için ilave ek tercih yapılacak. YKS 2. ek tercih ile birlikte bu sene toplam 3 tercih dönemi gerçekleştirilmiş olacak. 2021 YKS 2. ek tercih işlemleri, ilk ek yerleştirmeden boş kalan kontenjanların belirlenmesinden sonra yapılacak. İkinci ek yerleştirme takviminin bu hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ÖSYM tarafından ikinci ek tercih takvimi açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

YKS ikinci ek yerleştirmede; merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecekler. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da İkinci Ek Yerleştirmede tercih yapabilecekler.