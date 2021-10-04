Ekim ayı MEB örnek sorular yayınlandı mı? MEB kazanım testleri geldi mi? 5000 soruluk MEB yardımcı kaynak açıklaması!
Ekim ayı MEB örnek sorular öğrenciler tarafından merakla bekleniyor. MEB kazanım testleri 2021 Ekim ayında sorgulanan konulardan birisi oldu. MEB yardımcı kaynaklar açıklaması geldi. Tüm sınıf ve kademelerde öğrencilere Yardımcı Kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri gibi çalışma materyalleri bulunuyor. Peki; MEB Ekim ayı örnek sorular açıklandı mı?
Ekim ayı MEB örnek sorular yayınlandı mı? MEB kazanım testleri 2021 yılında da öğrenciler tarafından sıkça sorgulanıyor. MEB yardımcı kaynaklar ile öğrenciler sınavlara daha rahat bir şekilde çalışma imkanı yakalıyor. Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunduğu belirtildi. İşte, öğrenciler için 2021 Ekim ayı MEB örnek sorular hakkında merak edilen bilgiler!
MEB YARDIMCI KAYNAK AÇIKLAMASI!
Bakanlığın yazılı açıklamasına göre, ilkokul 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerin uzaktan eğitimdeki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek için hazırlanan destek paketinin ilki bugün "yardimcikaynaklar.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ücretsiz erişime açıldı.
Yardımcı Kaynak destek paketinde çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor.
Yayımlanan destek paketinde 2. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinde 5 bin soruluk yardımcı kaynak bulunuyor. Bu kaynaklarla öğrencilerin derste işleyecekleri konuları pekiştirmeleri ve böylelikle öğrenme süreçlerine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Paket, temel eğitim kademesinde 2. sınıftan 7. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik 750 sorudan oluşan çalışma sorularını da içeriyor.
LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI DA PAKETLE YAYIMLANDI
8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.
Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.
ETKİLEŞİMLİ SORULAR İLK KEZ YAYIMLANDI
Bakanlık ilk kez 8, 9 ve 10. sınıf öğrencileri için elektronik ortamda etkileşimli sorular da yayımladı. 450 soru bulunan çalışmada Türkçe, matematik ve fen bilimleri alanlarından çoktan seçmeli sorularla birlikte "açılır menü, sürükle bırak ve çoklu seçim" özelliklerinin kullanıldığı sorular hazırlandı. Etkileşimli sorularda üst düzey zihinsel becerilerinin ölçülmesine daha fazla olanak sağlayan ve öğrencilere kendi cevabını oluşturma fırsatı veren açık uçlu sorular da kullanıldı. Sorular, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarını ekranda görmesini sağlayan simülasyonlar içerecek şekilde yapılandırıldı.
Ortaöğretim öğrencilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinden istifade etmeleri için hazırlanan birçok eğitim materyaline bir yenisi daha eklenerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yönelik kaynak seti hazırlandı. Hazırlanan kaynak setindeki 6 TYT, 3 AYT ve 1 YDT kitapçığında 1600 soru bulunuyor.
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- Ekim ayı MEB örnek sorular yayınlandı mı? MEB kazanım testleri geldi mi? 5000 soruluk MEB yardımcı kaynak açıklaması!
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