Ekim ayı MEB örnek sorular yayınlandı mı? MEB kazanım testleri geldi mi? 5000 soruluk MEB yardımcı kaynak açıklaması!

LGS ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI DA PAKETLE YAYIMLANDI

8. sınıftaki öğrencilerin 2022'de yapılacak Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınava yönelik hazırlıklarına destek vermek adına örnek soru kitapçığı da bu ay itibarıyla öğrenci ve öğretmenlerin kullanımına sunuldu. Örnek sorular her ay düzenli olarak yayımlanmaya devam edecek.

Sınava girecek öğrenciler için hazırlanan LGS Sayısal ve LGS Sözel kitapları da güncellendi. Bu kitaplarda da 1375 soru yer alıyor.