KYK yurtları özellikleri: Yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı?
KYK yurt başvuruları başladı. Öğrenciler e-Devlet üzerinden yurt başvurularında bulunabilecek. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim dönemine ilişkin üniversitelerin akademik takvimine göre bölümlerin eğitime başlayacağı tarihten en erken bir gün öncesinde yurtlarında barınmaya başlayabilecekler. Başvuruların başlamasıyla birlikte bazı sorular gündeme geldi. Peki, KYK yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı? İşte cevaplar...
KYK yurt odaları kaç kişilik? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi yurt başvuruları başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından öğrencilerin yükseköğrenim eğitimi boyunca barınabilmeleri için yurt imkanı sağlıyor. KYK yurdunda başvuru yapan ve yapacak olan öğrenciler, yurtların özellikleri hakkında detayları araştırıyor. Peki, KYK yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı? İşte merak edilenler...
YURTLARDA KULLANIM VE SORUMLULUĞA VERİLEN MALZEMELER NELERDİR?
* Giysi dolabı,
* Komidin,
* Nevresim takımı,
* Yastık,
* Battaniye,
* Yorgan vb.
yurt malzemeleri verilmektedir.
KYK YURTLARINDA ODALAR KAÇ KİŞİLİK?
Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.
KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?
KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.
YURTLARDA YEMEK VAR MI?
KYK yurtlarında barınan öğrencilerin sağlıklı, dengeli ve ucuz beslenebilmeleri için lokanta-kantin hizmet yerleri bulunmaktadır. Yemeklerin fiyatı, piyasa fiyatları ortalamasının en az %35 oranında indirimli olup mutfak, depo, kullanılan araç gereçler ile malzemelerin kalitesi ve hijyen şartlarına uygunluğu yurt yöneticileri ve diyetisyenler tarafından devamlı kontrol edilmektedir. Öğrencilere yemekler çoktan seçmeli olarak verilmektedir.
Yurtlarda barınan öğrencilere yapılan günlük beslenme yardımı; 2020-2021 öğretim dönemi için 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sabah kahvaltısı yardımı 5,00 TL, akşam yemeği yardımı ise 11,00 TL olmak üzere toplam 16,00 TL olarak uygulanmaktadır.
Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrencilere, günlük 26,00 TL beslenme yardımı yapılmaktadır.
ÖĞRENCİLERİN HANGİ SEBEPLE YURTLA İLİŞİĞİ KESİLİR?
1- Yurda girmek için aranan şartlardan herhangi birini sonradan kaybetmiş olanların,
2-Yurt kurallarına uymayıp, yurttan çıkarma cezası alanların,
3-Yurt ücretini zamanında ödemeyenlerin,
4- Devam etmekte oldukları öğretim kurumundan bir aydan fazla uzaklaştırma cezası almış olanların, yeniden öğrenime başladıkları tarihe kadar yurtla ilişikleri kesilir ve yurtta barınmaları için yeniden müracaat etmeleri gerekir.
YURT İZİNLERİ KAÇ GÜN?
Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınan öğrencilere, yükseköğretim kurumlarının akademik takvimleri gereği verilen tatiller, hafta sonu (Cumartesi-Pazar), diğer resmi tatiller ve özel izinler hariç, bir öğretim yılında toplam 75 güne kadar izin verilebilmektedir.
Belgelendirilmek kaydıyla; nöbet, kurs, staj, uygulamalı eğitim vb. faaliyetlere katılan öğrenciler, söz konusu eğitim faaliyetleri süresince; derslere sürekli devam etmek zorunluluğu bulunmayan öğrenciler ise, devam zorunluluğu bulunmayan süreler için "özel izin"li sayılır ve bu süreler öğrencinin izin süresinin hesabında dikkate alınmaz
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurtları özellikleri: Yurt odaları kaç kişilik? KYK yurtlarında yemek, internet ve televizyon var mı?
- Eylül ayı memur alımı ilanları: Binlerce memur alımı için ilanlar yayımlandı! İşte 2021 işe alım ilanları
- Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
- Son dakika: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı? 2021-2022 KYK öğrenim kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?
- Son dakika: Öğretmen eğitim ödeneği 2021 yattı mı? 1.250 TL kırtasiye parası ne zaman yatacak?
- Tarih açıklandı mı? DGS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ÖSYM DGS kayıtları ne zaman?
- Hollanda - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri milli maç hangi kanalda, şifreli mi?
- 7 Eylül DSİ kura çekimi sonuçları açıklandı mı? 2021 dsi.gov.tr işçi alımı kura sonuçları sorgulama nereden yapılır?
- Bursluluk PYBS sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Sıfır araçlarda ÖTV fırsatı! 60 bin TL’ye varan indirimler! Fiat, Renault ve Dacia…
- 2021 YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS ek tercihler hangi tarihte yapılacak?
- Üniversiteler ne zaman başlıyor? Üniversitelerde eğitim nasıl olacak? Yüz yüze, online...