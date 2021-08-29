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AÖL giriş son dakika: AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.08.2021
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AÖL giriş son dakika: AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL online sınavları 20 Ağustos tarihinde sona ermişti. Açıköğretim üzerinden lise eğitimlerini sürdüren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Sınav sonuçlarına yönelik gelecek son dakika açıklamalar yakından takip edliyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. "aolweb.aol.meb.gov.tr" adresi üzerinden katılım sağlanan sınav 16-20 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti. Eğitimlerine açıköğretim üzerinden sürdüren öğrenciler ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. İşte, AÖL ek sınav sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sınav tarihlerinde sınava katılamayan adaylar için düzenlenecek olan ek sınavın süresi 29 Ağustos'ta sona erecek.

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖL ek sınav sonuçlarının 15 günlük süre içerisinde yayınlanması bekleniyor. Yapılan açıklama sonrası sınav sonuçları ilan edilecek. Sonuçlar http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.

Bir önceki sınavlar 28 Temmuz'da son bulmuş sonuçlar 4 Ağustos'ta ilan edilmişti.

SINAV SÜRESİ UZATILDI

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Ek sınav için kayıtlarını yaptıran fakat 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınava katılamayan öğrenciler ile 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde kayıt yenileme işlemini yaptıracak öğrenciler için 16-20 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılan ek sınavın süresi 27 Ağustos 2021 tarihi saat 09.30'dan 29 Ağustos 2021 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır." denildi.

AÖL EK SINAV NEDİR?

Ek sınavlar, her yıl 2+1 şeklinde 3 dönemde yapılan dönem sınavlar haricinde Bakanlık tarafından yapılan istisnai sınavlardır. Bu nedenle ek sınavlar her öğretim yılı başında açıklanan iş takviminde duyurulmaz ve dönemden sayılmaz.

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