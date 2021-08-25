DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Taban puanlar, kontenjanlar...

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? Ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerden lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı DGS'nin sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. DGS puanlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler, heyecan içinde tercihlerin başlayacağı tarihi beklemeye başladı. Tercih takvimini iple çeken öğrenciler, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Peki, DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2021 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? DGS taban puanlar ve kontenjanlar belli oldu mu? İşte haberin detayları...

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, 2021 DGS tercih takvimi henüz açıklanmadı. YKS tercih sürecinin tamamlanmasının ardından DGS tercihlerinin başlaması bekleniyor. İlerleyen günlerde yayımlanacak DGS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak.

YÖK'TEN DGS'YE GİREN ÖĞRENCİLERE ŞARTLI KAYIT MÜJDESİ

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından konu hakkında yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: