AÖL ek sınav kayıt yenileme ne zaman başlayacak? 2021 açık lise 5. dönem sınavı ne zaman yapılacak?

4) Özel durumu "tutuklu veya hükümlü" olan öğrencilerin 2020/5 ek sınav dönemi için kayıt yenilemeleri engellenmiştir. 2020/5 ek sınav dönemi kayıt yenileme süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkan öğrencilerin Halk Eğitim Merkezine başvurarak 2020-5 ek sınav için kayıtlarını yeniletmesi gerekmektedir. Öğrenci 2020-5 ek sınav kayıt yenileme tarihleri bittikten sonra sınav süresi içerisinde cezaevinden dışarı çıkmışsa Halk Eğitimi Merkezi aracılığı ile Müdürlüğe açık lise e-posta adresinden ulaşarak 2020-5 ek sınav için kaydını yeniletmesi gerekmektedir.

5) Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sisteminde "Öğrenci Durumu: İNCELEMEYE ALINMIŞ ÖĞRENCİ" olan öğrencilerin kayıt yenileme ücreti yatırmaları sistem tarafından engellenmiştir. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme tarihleri içerisinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine başvurarak İNCELEME DURUMLARININ kaldırılmasını talep etmeleri gerekmektedir.