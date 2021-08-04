AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak? Son dakika belli oldu...

AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar detayları merak ediyor. İşte, AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak?

AKS SINAVI NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı'nın yeni tarihini açıkladı. Yapılan açıklamada "25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak Covid 19 salgını nedeniyle Bakanlığımızca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı 5 Eylül 2021 Pazar günü saat 10.00'da yapılacaktır.25 Nisan 2021 tarihli Sınava ücret yatıran aday (sözleşmeli/kadrolu) öğretmenler tekrar ücret yatırmayacaktır. Kılavuz hükümleri gereği sınava katılacaktır." ifadelerine yer verildi.