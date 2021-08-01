ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce aday KPSS 2021 sınavında ter dökecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde bugün düzenlenecek. Sınava katılacak adaylar sonuç tarihi için gelecek açıklamayı beklemeye başladı. İşte, ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı...
ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı için sorgulamalar hız kazandı. Sınava katılım sağlayacak adaylar sonuçlar için detayları şimdiden merak etmeye başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) Sınavı 101 sınav merkezinde bugün düzenlenecek. İşte, ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
KPSS 2021 SINAV TAKVİMİ
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos'ta, 10:15'te düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos'ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
KPSS 2021 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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