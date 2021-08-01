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KPSS maratonu başladı! A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün

A Haber
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Giriş: 01.08.2021 11:08
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavı bugün yapılıyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.

ÖSYM tarafından KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavına girecek olan adaylara sabah oturumunda 130 dakikalık sürede 120 soru yöneltildi. Sınav 10.15'te başlarken saat 10.00'dan itibaren sınava girmek isteyenler sınav salonlarına alınmadı. Öte yandan ÖSYM, yeni tip koronavirüs salgınına karşı da tedbirler aldı. Sınav binaları detaylı şekilde temizlenerek dezenfekte edildi. Sınav binalarının girişlerinde adaylara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Koronavirüse yakalanan adaylar ise sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı. Sınav görevlileri ile sınava girecek olan adayların koronavirüs durumları HES kodları ile takip edildi.


Öte yandan, sınavın gerçekleştirileceği binaların önlerinde yığılmayı önlemek amacıyla görevliler dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için geçici kimlik belgesi verilebilecek. Nüfus cüzdanını kaybeden adaylar için nüfus müdürlükleri açık tutulacak.
Sabah oturumunun ardından 14.45'te eğitim bilimleri sınavı uygulanacak. Bu sınavda da 100 dakikalık süre içerisinde adaylara 80 soru yöneltilecek.

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