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Son dakika | ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Son dakika | ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı

Son dakika haberi... 2021 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu yayımlandı. Tercihler 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından öğrenciler için önemli bir mesaj paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel halinin internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.



Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adaylarımız; Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun güncel hali internet sitemizde yayımlanmıştır. 2021-YKS tercih işlemlerinizi 5-13 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

YKSde tercihlere dikkat! YKS'DE TERCİHLERE DİKKAT!

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