BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 yılına ilişkin BİLSEM değerlendirme sonuçları açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılından itibaren BİLSEM'lerde eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlandı. Sonuçları heyecanla bekleyen öğrenciler ve velileri, taban puan ve sonuç bilgisini araştırıyor. Peki, MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? BİLSEM taban puanları nasıl? İşte cevaplar...
BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencileri belirlemek için Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmeleri 29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 tarihlerinde, Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmeleri ise 29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler ve veliler tarafından sonuç bilgileri araştırılıyor. Peki, MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? BİLSEM taban puanları nasıl? İşte haberin detayları...
BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Resim ve müzik yetenek alanı ile genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirmelerin sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14 Temmuz tarihinde ttp://meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Öğrenciler ve velileri, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.
BİLSEM SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan değerlendirme sonuçlarına yapılan itiraz başvuruları 26 Temmuz 2021 – 06 Ağustos 2021 tarihleri arasında alınacak.
Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazlar 09 Ağustos-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında değerlendirilecek.
BİLSEM 2021 KAYITLARI NE ZAMAN?
Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, kayıt işlemlerini 23 Ağustos 2021 - 10 Eylül 2021 gerçekleştirebilecek.
BİLSEM TABAN PUANLARI NASIL?
Tüm sınıf düzeyleri için taban puan genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 90, müzik yetenek alanında ise 70 puan olarak belirlenmiştir.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri; örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri, 81 ilde 135 merkezde hizmet vermektedir.
BİLSEM'E NASIL BAŞVURULUR?
Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen tarihlerde yapılan sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. Bu sınav ilkokul 1., 2. ve 3. sınıf düzeyindeki öğrencilere tablet üzerinde dijital olarak yapılmaktadır.
Bu sınava 2017 yılına dek bireysel olarak başvuru yapılamıyordu. Diğer senelerden farklı olarak 2017 - 2018 Eğitim Döneminde veliler, sınav ücretini yatırdıktan sonra sınıf öğretmeninden gözlem formunu doldurmasını talep edebilecek.
Aslında dolaylı bir şekilde Bilsem sınavı başvurularının bireysel olarak yapılmasının önü açıldı. Sınava katılacak olan öğrenciler okullarındaki sınıf öğretmenleri tarafından doldurulan "gözlem formu" listesiyle aday gösterilmektedir.
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- BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...
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