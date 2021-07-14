BİLSEM takvimi 2021: MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama! BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? Taban puanlar...

BİLSEM sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencileri belirlemek için Resim ve Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmeleri 29 Mart 2021 -18 Haziran 2021 tarihlerinde, Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirmeleri ise 29 Mart 2021 - 9 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sınava katılan öğrenciler ve veliler tarafından sonuç bilgileri araştırılıyor. Peki, MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 BİLSEM sınav sonucu itiraz ne zaman? BİLSEM taban puanları nasıl? İşte haberin detayları...

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Resim ve müzik yetenek alanı ile genel zihinsel yetenek alanı bireysel değerlendirmelerin sonuçları açıklandı. Kayıt hakkı kazanan öğrenciler 14 Temmuz tarihinde ttp://meb.gov.tr adresinden ilan edildi. Öğrenciler ve velileri, sınav sonuçlarını MEB'in resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

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