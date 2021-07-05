e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?

İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için açıklama geldi. Yeni dönem için hazırlıklar sürerken, gözler okul kayıtlarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? İşte e-Okul sorgulama ekranı ile "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı...

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Öğrenciler ve velileri, yerleştirme yapılan okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

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