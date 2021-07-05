e-Okul sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek? 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman?
Çocuğum hangi okula gidecek? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıfa başlayacak öğrencilerin okul kayıtları tamamlandı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velileri hangi okula kayıtlı olduklarını merak etmeye başladı. Peki, 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? İşte e-Okul sorgulama ekranı ile "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı...
İlkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021-2022 eğitim öğretim dönemine ilişkin ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrenciler için açıklama geldi. Yeni dönem için hazırlıklar sürerken, gözler okul kayıtlarına çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021-2022 ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf kayıtları ne zaman? İşte e-Okul sorgulama ekranı ile "Çocuğum hangi okula gidecek?" sorusunun yanıtı...
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
2021-2022 eğitim öğretim yılında ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin adrese dayalı kayıtları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce gerçekleştirildi. Öğrenciler ve velileri, yerleştirme yapılan okulu, e-okul ve e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.
2 MİLYON 844 BİN 765 ÖĞRENCİNİN E-KAYIT İŞLEMİ TAMAMLANDI
Mecburi ilköğretim çağına gelen 1 milyon 536 bin 413 çocuk, 1. sınıfa; 1 milyon 308 bin 352 öğrenci de 5. sınıfa olmak üzere toplam 2 milyon 844 bin 765 öğrencinin e-kayıt işlemi tamamlandı.
İlkokul birinci sınıf kayıtları, herhangi bir başvuru olmaksızın MERNİS adres bilgileri uyarınca gerçekleştirildi.
5. sınıfa yerleştirilen öğrenciler için velilere "ortaokul, imam hatip ortaokulu ve özel ortaokul" tercih hakkı sunuldu. Ortaokul tercihi yapan öğrenciler, adreslerine uygun okullara yerleştirildi. e-kayıt sonuç ekranlarında imam hatip ortaokulu ve özel okula kayıt olmak isteyen velilerin istedikleri okullara başvurmaları gerektiği hakkında bilgi verildi.
BAKAN ZİYA SELÇUK'TAN TELAFİ EĞİTİMİ AÇIKLAMASI:
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı olan hemen her konuda ücretsiz eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti.
Selçuk, Gaziantep Şehitkamil Belediyesi Gençlik Kampı ziyaretinde gazetecilere, 1,5 yıl sürecek Ulusal Destekleme Programı'nın alt dalı olan telafi eğitimini başlattıklarını söyledi.
Bugün, telafi eğitiminin yaz bölümünün yaşandığını aktaran Selçuk, her il ve ilçede, hangi okulda hangi saatte neler var gibi bilgilere herkesin "telafidebendevarim.meb.gov.tr" adlı internet sitesinden erişebileceğini anımsattı.
Gençlik kampı gibi yüzlerce merkezde eğitimler verildiğini belirten Selçuk, "Buralarda çeşitli zeka oyunları var, survivor oyunları var. Öğretmen arkadaşlar da bu oyunların bir parçası olarak eğlenceli faaliyetler yapıyorlar. Mesela az önce öğretmen takımı ile birlikte paintball oynadım ve beni vurmakla ilgili baya girişimleri oldu. Burada öğrencilerin gözlerindeki pırıltıyı gördüğümde inanın çok mutlu oldum ve bütün Türkiye'de okullarımızda bu tür faaliyetlerin yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor. Velilerimize çağrım; yaz boyunca çocukların ihtiyacı olan hangi konuda isterlerse bizim eğitimlerimiz var ve ücretsiz olarak bu eğitimlerden yararlanabilirler." dedi.
Salgın döneminin oluşturduğu gerginliği ve eve kapanmanın sonunda oluşan motivasyonsuzluğun açık havada, arkadaşlarla, öğretmenlerle birlikte yenilenmesini istediklerini ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:
"Gerçekten önümüzdeki yıla çok daha dipdiri bir biçimde geçelim istiyoruz. Bu dönemki eksikleri daha çok akademik eksiklik olmaktan ziyade sosyal, duygusal, kültürel, sportif faaliyetler açısından ele alıyoruz. Akademik eksikliklerle ilgili hem geçtiğimiz haftalarda hem de yıl boyunca hem de önümüzdeki yıl zaten çalışmalarımız olacak. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Kritik Kazanımlar başlığı altında oluşturduğu listeye göre hangi kazanımlar eksikse önümüzdeki senenin ilk haftalarında yapılmaya başlanacak, onları belirledik. Hepsini sahanın görüşlerini alarak, öğretmen odalarımızı dinleyerek belirledik. Öğretmenlerimize bu zor dönemi omuzladıkları için çok çok teşekkür ederim, velilerimize teşekkür ederim çünkü çok zor bir dönemdi. Dünya tarihinde örnek olay sayılabilecek bir dönemdi, inanılmaz katkı verdiler."
Bakan Selçuk, gençlik kampında paintball kıyafeti giydi, silahla hedef olan balonları vurdu. Kamp alanı içindeki eğitim alanlarını gezen Selçuk, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.
Ayrıca Şahinbey Belediyesi Akkent Spor Köyü'nü de ziyaret eden Selçuk, çocuklarla bir araya geldi, onlarla penaltı atışı yaptı ve kaleye geçti, okçuluk bölümünde ise ok attı.
İMAM HATİP LİSELERİ GELECEK EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE KAPILARINI ÖĞRENCİLERE YENİ PROJELERLE AÇACAK
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, imam hatip liselerinde akademik başarının artırılmasından, robotik, kodlama ve yoğunlaştırılmış dil programlarına uzanan projeleri yeni eğitim öğretim döneminde uygulamaya başlayacak.
MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, AA muhabirine, genel müdürlüğe bağlı okulları 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde daha ileri taşımanın gayreti içinde olduklarını söyledi.
İmam hatip okullarında öğrencilerin, bir üst sınıfa hazırlanırken, mesleki olarak yetişmesine de imkan sağlandığını anlatan Yılmaz, bu okullardaki derslerin yüzde 75'inin Anadolu liseleri veya fen liseleri ile aynı müfredat ve ders saati içinde işlendiğini, yüzde 25'lik bölümde de temel İslam bilimlerinden Kur'an-ı Kerim, siyer, tefsir, hadis, fıkıh, akaid, İslam kültür ve medeniyeti, hitabet, kelam gibi derslerin verildiğini kaydetti.
Yılmaz, imam hatip okullarındaki eğitim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri aktardı:
"Meslek derslerinin öğrencilerimizin üniversite sınavlarında ihtiyaç duydukları sebep-sonuç ilişkisi kurma, akıl yürütme sürecini takip etme, analiz yaparak ve sentezleyerek yorumlama becerisi kazanmaları açısından önemli bir işlevi bulunmaktadır. Öte yandan öğrencilerimiz, bilgiyi arama, toplama ve işleme, bilgi ve metodolojiyi kullanma, sorular sorma ve mantık yürüterek delillere dayalı sonuçlar çıkarma, Türkçeyi etkili ve güzel kullanabilme, topluluk önünde hitap edebilme, iç disiplin sağlayarak engellerle ve zorluklarla baş edebilme, liderlik becerisini geliştirerek sosyal sorumluluk sahibi olabilme gibi beceriler kazanarak hayata hazırlanmaktadır.
İmam hatip liselerinde öğrencilerimizin üniversiteye hazırlanmalarında hiçbir eksiklikleri olmadığı gibi ilaveten İHL meslek derslerinin akademik becerilere katkısı bulunmaktadır. Her yıl yeni hedeflerle akademik alanda çıta yükselmekte, destek eğitimleri, deneme sınavları ve özgün çalışma ortamları sağlanmaktadır."
Kur'an-ı Kerim derslerinin de öğrencilerin öğrenme kapasitelerini geliştirdiğini ifade eden Yılmaz, özellikle son dönemde çok ilgi gören örgün eğitimle beraber hafızlık projesinde bu durumu yakından gördüklerini vurguladı.
Yılmaz, duygu durum araştırmalarında öğrencilerin akademik öğrenmelerinin ezber becerilerini, ezber becerilerinin de akademik öğrenmeleri çok geliştirdiğini, öğrencide yüksek motivasyon, azim, sabır ve sebat ile iç disiplini ortaya çıkardığını belirtti.
İMAM HATİP OKULLARINDA 21. YÜZYIL BECERİLERİ BAĞLAMINDA YENİ DÖNEM
Genel Müdür Yılmaz, bakanlıkça 2016'dan itibaren imam hatip okullarında öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun şekilde program çeşitliliğine gidildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyonu ile devam eden süreci "21. yüzyıl becerileri bağlamında yeni dönem" olarak tanımladıklarını anlattı.
İmam hatip liselerinde, temel İslam bilimleri ile fen ve sosyal bilimler, uluslararası imam hatip, yabancı diller, musiki, spor, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar, hafızlık, teknoloji olmak üzere 8 farklı program uygulandığını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:
"500'den fazla okulumuzda, bu içerikte eğitimler veriliyor. Bu okullarımız başta olmak üzere Anadolu imam hatip liselerinden 2021 yılı YKS sonuçlarında çok iyi dereceler bekliyoruz. Öte yandan, yabancı dil programı (hazırlık sınıfı) uygulayan 48 lisemizde ise Arapçanın yanı sıra ikinci yabancı dil olarak İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince, Fransızca, Farsça, Rusça, ve Japonca olmak üzere 9 farklı dilde eğitim yapılıyor. Bu okullarımızın çoğunun pansiyonu bulunuyor. Uluslararası Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerine verilen Türkçe eğitimleriyle Anadolu imam hatip liselerinde 10 farklı dilde eğitim imkanı bulunuyor.
Sanat programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde ise öğrencilerin kültür ve medeniyetin vazgeçilmezi olan musiki ile hüsnühat, ebru, tezhip, kaligrafi, resim gibi geleneksel ve çağdaş görsel sanatlarda kendini geliştirme imkanı bulunuyor. Spor programı uygulayan imam hatip liselerinde de bireysel ya da takım sporlarında eğitim alarak kariyer hedeflerine yürüyen genç sporcu gençleri de yetiştiriyoruz. Hafız öğrencilerin eğitim gördüğü imam hatip liselerinde de hafızlar lise öğrenimiyle birlikte hafızlığını tekrar ederek pekiştirme ve koruma imkanı buluyor."
BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ÜNİVERSİTE BAŞARISI ARTTI
Nazif Yılmaz, 2020 yılı YKS'nin imam hatip liselerinin yükselişine dair gösterge olduğunu belirtti. Geçen yıl imam hatip liselerinden mezun olanların önceki yıla göre üniversiteye yüzde 24,73'lük bir artışla yerleştiğine dikkati çeken Yılmaz, "Bu yılki büyümenin daha büyük olacağını düşünüyoruz. Bu sonuçlar, okulların her geçen gün akademik başarısı yüksek öğrencilerin ilgi odağı olmasına neden olmaktadır." dedi.
YENİ KAYDOLACAK ÖĞRENCİLERİ BEKLEYEN PROJELER
İmam hatip okullarında yürütülen bazı projelerden de örnekler veren Yılmaz, bunlardan birinin "Hedef 2021" olduğunu vurgulayarak, bu projede öğrencilerin üniversiteye hazırlandığı bir sistemin kurulduğunu bildirdi.
İmam hatip okullarında Akademik Danışma Kurulları oluşturduklarını da hatırlatan Yılmaz, "Şu anda 600 okulda mevcut olan ve modellenerek geliştirilen bu kurullar ile okullarımızın akademik camia ile irtibatı kurulmakta, 2023 Vizyon Belgesi'nde belirtildiği gibi öğrencilerimiz entelektüel yönleri geliştirilerek bir üst öğrenime hazırlanmakta ve her okula kendi vizyonunu daha da geliştirme imkanı verilmektedir." dedi.
ERDEM Projesi'nin de bir diğer çalışmaları olduğunu kaydeden Yılmaz, projede okullar arasındaki başarı farklılıklarının azaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü, okuma kültürünü geliştirmek ve sürekli kılmak için 1511 okulda 11 bin 623 öğretmen ve 116 bin 230 öğrenciyle "Oku-Yorum" projesinin başlatıldığı bilgisini verdi.
Yılmaz, okullardaki bilişim teknolojileri öğretmenleriyle HİSAR Projesi'nin uygulandığını, proje kapsamında 14 bin 580 öğrencinin sahada uygulamalı eğitim alarak inovasyon becerilerini geliştirmek için hazır olduğunu aktardı.
Kalite Takip Sistemi (KTS) ile etkin izleme ve değerlendirmeyi hedeflediklerini belirten Yılmaz, bu sistem ile ülkedeki tüm imam hatip okullarının eğitim-öğretim yılı boyunca aylık izlendiğini ve değerlendirildiğini sözlerine ekledi.
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