LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu tarih yaklaşırken LGS sonuçları açıklandı mı konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği gibi, LGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra tercih kılavuzu da yayımlanacak ve lise tercihleri başlayacak. Sonuçların 30 Haziran'da açıklanacağının duyurulması üzerine meraklı bekleyiş başladı. İşte, LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?
LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavına yüz binlerce öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, 2021 LGS sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe başladı. Zira, MEB'in LGS sınav sonuçları için duyurduğu tarih yaklaştı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanıp açıklanmadığına yönelik sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...
LGS sınavının sonuçları MEB'in başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ilan edilecek. LGS sonuçlarının hangi saatte açıklanacağı ise henüz belli değil.
LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
LGS sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de Çarşamba günü "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
MEB'İN İNTERNET SİTESİNDE ERİŞİM SORUNU
LGS sınav sonuçları bugün MEB. gov.tr'den ilan edilecek. Sınav sonuçları için beklenen tarihin gelmesiyle beraber söz konusu internet sitesinde zaman zaman erişim sorunu yaşanıyor. Konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmezken, problemin yoğunluktan kaynaklandığı düşünülüyor.
SINAV İTİRAZLARI
a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde ÖDSGM resmî internet sayfasında (https://odsgm.meb.gov.tr) yer alan e-itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecektir.
b. Elektronik ortamda yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, "Kurumsal Tahsilât Programı" veya bankamatik, internet bankacılığı aracılığıyla ya da https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartları aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir.
c. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların e-Okul sistemi veya https://www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.
d. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM fişi eklenmemiş, imza ve adres bilgisi olmayan dilekçeler dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
e. Faksla ve e-posta yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.
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