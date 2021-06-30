LGS sınav sonuçları 2021: LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı! LGS sonuçlarına nereden bakılır?

LGS sonuçlarına nereden bakılır? LGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sınav sonuçları için beklenen gün geldi çattı. Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınavına yüz binlerce öğrenci katılım gösterdi. Öğrenciler, 2021 LGS sınav sonuçları için heyecanlı bir bekleyişe başladı. Zira, MEB'in LGS sınav sonuçları için duyurduğu tarih yaklaştı. Hal böyle olunca öğrenciler ve veliler sonuçların açıklanıp açıklanmadığına yönelik sorgulamalarını hızlandırdı. İşte, LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

LGS sınavının sonuçları MEB'in başvuru kılavuzunda yer verdiği bilgilere göre 30 Haziran 2021 Çarşamba günü ilan edilecek. LGS sonuçlarının hangi saatte açıklanacağı ise henüz belli değil.