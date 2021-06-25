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DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Haziran ayının sonlarına geldiğimiz dönemde DGS hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında yapılacak sınav için başvurular geride kalmıştı. Sınava girecek adaylar giriş belgelerinin açılanacağı güne odaklandı. İşte, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?

DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde başvurularını gerçekleştirdi. Adaylar sınav giriş belgeleri hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.

KİMLER KATILIM SAĞLAYACAK?

Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır.

O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler.

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