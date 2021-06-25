DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Dikey Geçiş Sınavına girecek adaylar ÖSYM tarafından açıklanan tarihlerde başvurularını gerçekleştirdi. Adaylar sınav giriş belgeleri hakkında gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınav yerleri ne zaman, ayın kaçında belli olur?

DGS sınav yerleri, ÖSYM tarafından açıklanacak. 11 Temmuz tarihinde gerçekleşecek olan DGS için sınav yerleri, sınavdan 10 gün öncesi itibariyle yayımlanacak. Dolayısıyla DGS sınav yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yayımlanacağı söylenebilir.