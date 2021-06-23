YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Temmuz'a kadar belirli günler ve saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 2021 yılında üniversite sınavına girecek öğrenciler ve veliler 26-27 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. İşte, YKS sınav günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? 26-27 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı açıkladı...

ÜNİVERSİTE SINAVINDA (YKS) SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adaylar için nüfus müdürlükleri, cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak. Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan pazar günü; sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında kısıtlamadan muaf tutulacak.