YKS'ye girecekler dikkat! Bu teknikler kazandırıyor

"Bu kadar da kolay olabilir mi?" diye takılmayın. Sorularda "Bu da olur mu?" denilecek türde sorular da olabilir.

Diğer adayların daha hızlı ve daha yavaş çözmelerine takılmayın. Bu dikkatinizi dağıtabilir.

İşlemleri zihinden değil, kitapçık üzerinde yapın.

Bazen "en doğru" cevabı bulmanız gerekir. Tüm seçenekleri okumadan cevabınızı işaretlemeyin.