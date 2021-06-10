Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?

ATA AÖF yaz okulu olacak mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 final sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının görüntüleyen öğrencilerden henüz mezun olamayanlar, yaz okulu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi ise yaz okulu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...

ATA AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır."