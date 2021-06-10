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Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?

olacak mı? 2020-2021 bahar dönemi final sınavı tamamlandı. Sonuçların açıklanmasının ardından gözler yaz okuluna çevrildi. ATA AÖF yaz okulunun bu sene olup olmayacağını merak eden öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Atatürk Üniversitei tarafından yaz okulu açıklaması geldi. Peki, ? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte haberin detayları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2021 Güncelleme Tarihi: 10.06.2021
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Atatürk Üniversitesi açıkladı! ATA AÖF yaz okulu olacak mı? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman?

olacak mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından 2020-2021 final sınavı sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının görüntüleyen öğrencilerden henüz mezun olamayanlar, yaz okulu ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Atatürk Üniversitesi ise yaz okulu ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, ? 2021 ATA AÖF yaz okulu başvuruları ne zaman? İşte cevaplar...

ATA AÖF YAZ OKULU OLACAK MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yaz okulu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır."

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran - 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sınavlar pandemi nedeniyle online gerçekleştirilecek.

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

2021 bahar dönemi final sınavı sonuçları açıklandı. Öğrenciler final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden ulaşabilecekler.

ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN...

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itirazda bulunmak isteyen öğrencilerin Öğrenim Yönetim Sistemi'nde (LMS) yer alan "Sonuç İtirazı" butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazartesi (14 Haziran 2021) günü saat 23:59'a kadar iletmeleri gerekiyor. Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Gönderilen itirazlar değerlendirildikten sonra, geri bildirimler sistem üzerinden yapılacak.

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ OLDU?

ATA AÖF tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir."

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