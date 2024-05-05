ABD’de Gazze direnişi! Polis Güney California Üniversitesi’nde Gazze Dayanışma Kampı’nı dağıttı

ÖĞRENCİLERE KARŞIT DURUŞLAR DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Gazze'ye destek gösterilerine katılan öğrencilere "ceza" olarak okuldan uzaklaştırma veya yasal işlem uygulanmaya devam ederken, California, Georgia ve Texas üniversitelerindeki akademisyenler sembolik de olsa "üniversite yönetimine güvensizlik oylaması" düzenledi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, insanların görüşlerini belirtme hakkına sahip olduklarını, ancak bunun barışçıl olması gerektiğini söyledi.

ABD Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell de hafta sonu yayımlanan açıklamasında, sorumluluğun üniversite yönetiminde olduğuna işaret ederek, "Kabul edilebilir olmayan antisemitizm de mevcut. Böyle şeylerin bu ülkede yaşanmasından şaşkınım." ifadesini kullandı.

Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.

ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.