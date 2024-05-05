ABD'de Gazze direnişi! Polis Güney California Üniversitesi'nde Gazze Dayanışma Kampı'nı dağıttı
ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde (USC) Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) polisi, Filistin'e destek veren öğrencileri uzaklaştırarak kampüsteki Gazze Dayanışma Kampı'nı kaldırdı. Polis, müdahale kapsamında, gösterilere katılan bazı öğrencileri kampüs merkezinden uzaklaştırdı.
ABD'deki üniversitelerde polis müdahalesiyle Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleri bastırılmaya çalışılırken, USC'de polis, göstericilerin Gazze Dayanışma Kampı'nın etrafını sardı.
Polis, müdahale kapsamında, gösterilere katılan bazı öğrencileri kampüs merkezinden uzaklaştırdı.
ÜNİVERSİTEDEN UYARI
Daha sonra, üniversitenin X'teki hesabından yapılan paylaşımda, "Kampüsün merkezindeyseniz lütfen ayrılın. Ayrılmayan kişiler gözaltına alınabilir." ifadesine yer verildi.
YENİDEN GİRİŞLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Uyarıya uyan bazı öğrenciler kampüsten ayrılırken, polis kalan göstericileri alandan uzaklaştırdı ve yeniden girişleri engellemeye çalıştı.
POLİS, ÇADIRLARI KALDIRDI
Kamp alanını boşaltan polis, çadırları da kaldırdı.
Öte yandan USC yetkililerinin CNN'e yaptığı açıklamada, 9 Mayıs'ta yapılacak mezuniyet törenine kadar LAPD polisinden yardım istendiği, daha fazla güvenlik için tören sonuna kadar polislerin kampüs içinde kalacağı belirtilmişti.
USC GEÇİCİ OLARAK KAPATTIĞI KAMPÜSÜ AÇTI
Hatırlanacağı üzere Güney California Üniversitesi'nde (USC) Filistin'e destek veren öğrenciler günler sonra kampüse geri döndü.
Pazar günü gerçekleşen gösteri olaysız sona ererken, üniversite yönetimi "bir kargaşa nedeniyle" üniversite kampüsünün kampüste yaşayanlar hariç herkese geçici olarak kapatıldığını duyurdu.
USC'den yapılan açıklamada, kampüsün yeniden açıldığı ifade edilerek, öğrenci, personel ve kayıtlı misafir girişlerinin 2 kapıdan yapılacağı kaydedildi.
ÖĞRENCİLERE KARŞIT DURUŞLAR DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Gazze'ye destek gösterilerine katılan öğrencilere "ceza" olarak okuldan uzaklaştırma veya yasal işlem uygulanmaya devam ederken, California, Georgia ve Texas üniversitelerindeki akademisyenler sembolik de olsa "üniversite yönetimine güvensizlik oylaması" düzenledi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby ise bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, insanların görüşlerini belirtme hakkına sahip olduklarını, ancak bunun barışçıl olması gerektiğini söyledi.
ABD Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell de hafta sonu yayımlanan açıklamasında, sorumluluğun üniversite yönetiminde olduğuna işaret ederek, "Kabul edilebilir olmayan antisemitizm de mevcut. Böyle şeylerin bu ülkede yaşanmasından şaşkınım." ifadesini kullandı.
Columbia Üniversitesinde öğrencilerin, Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham kaynağı olmuştu.
ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlatmıştı.
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