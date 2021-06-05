Yarın sınav var mı? 6 Haziran Pazar LGS sınavı iptal mi, ertelendi mi? MEB son açıklamalar
Yarın sınav var mı? LGS sınavına hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler heyecan içinde sınav saatini beklemeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle sınav tarihinin ertelenip ertelenmeyeceğini merak eden öğrenciler konu ile ilgili detayları araştırıyor. Peki, yarın sınav var mı? 6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapılacak mı? Sınav iptal mi, ertelendi mi? İşte 2021 LGS ile ilgili merak edilenler...
Yarın sınav var mı? 2021 LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS tarihi belirlenmişti. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Sınav hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın sınav var mı? 6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapılacak mı? Sınav iptal mi, ertelendi mi? İşte cevaplar...
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.
Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.
Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.
SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİ YAKINLARI KISITLAMADAN MUAF MI?
Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü, sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.
PAZAR GÜNÜ NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında, 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.
2021 LGS KONTENJANI NASIL OLACAK?
LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.
Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.
LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklandı. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.
2021 LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYIN...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.
Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.
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