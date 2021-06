Yarın sınav var mı? 6 Haziran Pazar LGS sınavı iptal mi, ertelendi mi? MEB son açıklamalar

Yarın sınav var mı? 2021 LGS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 yılına ilişkin LGS tarihi belirlenmişti. Hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, salgın nedeniyle sınavın ertelenip ertelenmeyeceğini araştırıyor. Sınav hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, yarın sınav var mı? 6 Haziran Pazar günü LGS sınavı yapılacak mı? Sınav iptal mi, ertelendi mi? İşte cevaplar...

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yani yarın gerçekleştirilecek. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.