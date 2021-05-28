Son dakika: Yüz yüze eğitime geçiş nasıl olacak? Toplum Bilimleri Kurulu Üyesinden dikkat çeken açıklama

AÇIK HAVADA BULUNMA İHTİMALLERİ SÖZ KONUSU

Okuldaki birlikteliğin özellikle ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin gelişimi için çok daha önemli olduğuna işaret eden İlhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu yaş grubunda yüz yüze eğitim öğretimin öğrencilere çok daha fazla katkı sağladığı aşikar. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığınca, 1 Haziran'da tekrar bir değerlendirme yapılacağı bilgisi verilmişti. Benim kişisel kanaatim, eğer vakalar belli bir seviyede giderse özellikle riskli olmayan illerimiz başta olmak üzere Türkiye genelinde eğitim yüz yüze olarak bir süre daha devam edebilir. Örneğin, haziran sonuna kadar eğitim devam edebilir çünkü çocuklar uzun süre evde kaldı, birbirlerini özledi. Aynı zamanda şu anda çocuklar okula gittiklerinde açık havada bulunma ihtimalleri söz konusu. Hava sıcaklığı uygun olduğu için sınıflarda pencerelerin açılması mümkün."