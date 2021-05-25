25 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

Okulların açılış tarihi ile ilgili hem öğrencilerin hem de velilerin araştırmaları sürüyor. Tam kapanma ile birlikte tüm kademelerdeki sınıflar yeniden online eğitime geçmişti. Yüz yüze eğitimin iptal olmasının ardından gözler 1 Haziran sonrasına çevrildi. Bilindiği üzere 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşme için yeni adımlar atılacak. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğiitm hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 12:39
  • 1
  • 24
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

1 Haziran'da okullar açılacak mı? İkinci dönem eğitimlerine devam eden öğrenciler, 1 Haziran sonrasında okulların açılıp açılmayacağını merak ediyor. Pandemi nedeniyle alınan önlemler arasında okullarda online eğitime geçilmişti. Vaka sayılarında görülen düşüş ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de yüz yüze eğitim oldu. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 24
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

1 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 1 Haziran sonrasında okulların açılıp açılmayacağı henüz bilinmiyor. Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında okulların durumunun da görüşülmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 24
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitime ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada, "Bizim çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi tehlikeye atmaya hakkımız yok. Önce sağlık" ifadelerini kullandı.

Buna göre, okulların açılma ve yüz yüze eğitim başlama durumunun vakaların azalma oranına göre değerlendirilmesi bekleniyor.

  • 4
  • 24
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İlkokul sınavları: İlkokul 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması bulunmuyor. Öğrencilerin birinci dönemde olduğu gibi yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya TRT EBA televizyonundaki yayınları takip ve derse olan ilgilerine göre kişisel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekleyecek şekilde öğretmenleri tarafından değerlendirilecek.

  • 5
  • 24
1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

İlkokul 4. sınav ortaokul 5, 6, 7, 8. sınıf: 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönem derslerinin sınavla değerlendirilmesi durumu öğrencilerin tercihine bırakıldı.