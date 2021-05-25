1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamaları!

Okulların açılış tarihi ile ilgili hem öğrencilerin hem de velilerin araştırmaları sürüyor. Tam kapanma ile birlikte tüm kademelerdeki sınıflar yeniden online eğitime geçmişti. Yüz yüze eğitimin iptal olmasının ardından gözler 1 Haziran sonrasına çevrildi. Bilindiği üzere 1 Haziran'dan sonra kademeli normalleşme için yeni adımlar atılacak. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğiitm hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, 1 Haziran'da okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 12:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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