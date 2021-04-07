Milli Eğitim Bakanlığı, LGS başvuru ve uygulama kılavuzunu yayınladı! Kazanma şansı arttı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI AÇIKLADI

MEB de bu artışa paralel olarak geçen yılki kontenjanları 213 bin 128 olarak belirlemişti. Ancak bu yıl liseye başlayacak öğrenci sayısının normale dönmesiyle kontenjanlar da buna göre düzenlendi ve geçen yıla göre yüzde 18.6'lık daraltılmaya gidildi. Sınavla öğrenci alacak Anadolu, fen, imam hatip ile mesleki ve teknik liselerin toplam kontenjanı 174 bin 160 olarak açıklandı.

Aday sayısı ise geçen yıla göre yüzde 26.8 azaldı. Bu yıl sınava 1 milyon 285 bin civarında adayın başvurusu bekleniyor. Bu durumda adayların LGS'yi kazanarak yerleşme şansı yüzde 7 artmış oldu. Geçen yıl LGS'de neler yaşanmıştı? Hafta başında yayımlanan kılavuz ile bu yılın nasıl geçmesi bekleniyor?