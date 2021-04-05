MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS başvuru nasıl yapılır? 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Liseye geçiş için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS kılavuzu ile birlikte sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? İşte MEB 2021 LGS kılavuzu...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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