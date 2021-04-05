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Haberler Galeri MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS başvuru nasıl yapılır? 2021 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Liseye geçiş için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınavın yapılacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan 2021 LGS kılavuzu ile birlikte sınava ilişkin detaylar belli oldu. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? İşte MEB 2021 LGS kılavuzu...

Giriş Tarihi: 05.04.2021 10:55 Güncelleme Tarihi: 05.04.2021 10:55
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MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS başvuru nasıl yapılır? 2021 LGS sınavına ilişkin detaylar belli oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Liseye geçiş yapabilmek için büyük bir heyecanla sınava hazırlanan öğrenciler, başvuru ve sınav detaylarını araştırıyor. Peki, LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi olacak? İşte MEB 2021 LGS kılavuzu ve başvuru detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS BAŞVURU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2021 LGS başvuru işlemleri 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. LGS başvuruları; yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler hariç, tüm 8'inci sınıf öğrencileri için MEB tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteğe bağlı olup başvurusu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek öğrencilerin sınav başvurusu için ayrıca bir işlem yapılmayacak.

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MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

2021 LGS NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

LGS 6 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Birinci oturum 9.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Sınav, 8'inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacak. Sınav, iki oturum halinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacak.

Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısal alandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacak. Birinci oturumda, 8'inci sınıf Türkçe,T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden sorular yöneltilecek.

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MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, 2021 LGS sınavına giriş yerleri 27 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ulaşabilecekler.

Fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs 2021 tarihinden itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

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MEB LGS kılavuzu 2021: LGS başvurusu nasıl yapılır? LGS sınavı ne zaman yapılacak? Sınav online mı, yüz yüze mi?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 LGS sonuçları 30 Haziran 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarına https://www.meb.gov.tr internet adresinden ulaşabilecekler.

Öğrencilere sınav sonuç belgesi posya yoluyla gönderilmeyecek.