Mart ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı! MEB 2021 LGS sayısal - sözel örnek sorular ve cevap anahtarı

Mart ayı LGS örnek sorular listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 LGS tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler sınava hazırlıklara başladı. Mart ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. İşte 2021 Mart ayı LGS örnek sorular listesi...