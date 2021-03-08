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08 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Mart ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı! MEB 2021 LGS sayısal - sözel örnek sorular ve cevap anahtarı Mart ayı LGS örnek sorular listesi yayımlandı! MEB 2021 LGS sayısal - sözel örnek sorular ve cevap anahtarı
LGS örnek sorular ve cevap anahtarı, sınava katılacak öğrenciler tarafından araştırılıyor. 2021 LGS için geri sayım başlarken, MEB tarafından mart ayına ilişkin örnek sorular listesi yayımlandı. Her ay erişime açılan örnek sorular listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Mart ayı örnek sorular listesi, sayısal bölümde toplam 20, sözel bölümde ise toplam 25 sorudan oluşuyor. İşte 2021 LGS Mart ayı örnek sorular ve cevap anahtarı...
Giriş Tarihi: 08.03.2021 10:52
Mart ayı LGS örnek sorular listesi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 2021 LGS tarihinin belli olmasının ardından öğrenciler sınava hazırlıklara başladı. Mart ayı LGS örnek sorular kitapçığı, sözelde Türkçe 10 soru, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 5 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 soru, İngilizce 5 soru olmak üzere toplam 25 sorudan oluşuyor. Sayısal kitapçığı ise Matematik 10 soru ve Fen Bilimleri 10 soru olmak üzere 20 sorudan oluşuyor. İşte 2021 Mart ayı LGS örnek sorular listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 LGS NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıyla, sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınavın tarihi açıklandı. 2021 yılında LGS sınavı 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum halinde düzenlenecek.
İşte Mart ayı LGS örnek sorular listesi...